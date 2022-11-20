Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Размер кашпо: 25X12X12
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол Лидер 16, D1200
Стол Лидер 2, 1800x900, белый
Стол ЛИРА-3, 2000x1000
Стол ЛИРА-3, 1700x1000
Стол ОРИОН-7, 1000x750
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт
Фитополотно Осока Бронко
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept