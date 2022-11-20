Маленький Людвиг очень любил сказку о Мышином Короле и Храбром Щелкунчике, он зачитывался ею зимними вечерами и представлял себя среди любимых героев. И когда вырос, он открыл Фабрику Щелкунчиков, чтобы у каждого маленького ребенка появился свой бравый герой и друг. Каждый сочельник теперь уже дядюшка Людвиг приглашает к себе и взрослых и детей на экскурсию, чтобы показать, где берет начало сказочная история - приходите и вы! Светящаяся композиция Lemax поможет создать по-настоящему волшебную атмосферу, стоит только поставить ее на полочку или столик и включить - зазвучит приятная мелодия, огоньки мягко засияют и начнется магия! Керамика Lemax обладает потрясающей детализацией, высоким качеством исполнения и особенным рождественским шармом, поэтому будет смотреться просто чудесно как самостоятельное украшение, так и в сочетании и с другими домиками и аксессуарами этого бренда
Характеристики:
Размер: 29*28*20 см.
Эффекты: движение, музыка, подсветка.
Материал: полирезин.
Наличие переключателя "Вкл/Выкл".
Работает от сети 220V
Вес: 2.64 кг
Объем упаковки: 0.0306 м3
Кашпо Quarter 25, графит
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