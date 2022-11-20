Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка

5
27 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Следующий Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма
Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма

Характеристики товара

Описание

Маленький Людвиг очень любил сказку о Мышином Короле и Храбром Щелкунчике, он зачитывался ею зимними вечерами и представлял себя среди любимых героев. И когда вырос, он открыл Фабрику Щелкунчиков, чтобы у каждого маленького ребенка появился свой бравый герой и друг. Каждый сочельник теперь уже дядюшка Людвиг приглашает к себе и взрослых и детей на экскурсию, чтобы показать, где берет начало сказочная история - приходите и вы! Светящаяся композиция Lemax поможет создать по-настоящему волшебную атмосферу, стоит только поставить ее на полочку или столик и включить - зазвучит приятная мелодия, огоньки мягко засияют и начнется магия! Керамика Lemax обладает потрясающей детализацией, высоким качеством исполнения и особенным рождественским шармом, поэтому будет смотреться просто чудесно как самостоятельное украшение, так и в сочетании и с другими домиками и аксессуарами этого бренда

Характеристики:

Размер: 29*28*20 см.
Эффекты: движение, музыка, подсветка.
Материал: полирезин.
Наличие переключателя "Вкл/Выкл".
Работает от сети 220V
Вес: 2.64 кг
Объем упаковки: 0.0306 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Вес2.75 кг
  • Размер 83*53*21 см
  • Материалакрил

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Quarter 25, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Кашпо Quarter 25, графит

Лавка - кашпо Морет, Финик ГиланНастоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
10

Лавка - кашпо Морет, Финик Гилан

Настоящее фото товара Стойка Асель, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
11

Стойка Асель

Фито стойка агава ДауНастоящее фото товара Фито стойка агава Дау, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
14

Фито стойка агава Дау

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete КаменьНастоящее фото товара Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
7

Композиция Суккулент Плая Коала кашпо Dekollete Камень

Настоящее фото товара Кашпо Эвкалипт Нури, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
9

Кашпо Эвкалипт Нури

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга Q, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Кашпо Фиалка Бурга Q

Другие товары из раздела

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44Настоящее фото товара Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
7

Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейкахНастоящее фото товара Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
13

Декоративная светящаяся елочка Фрости 40 см, 10 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

Настоящее фото товара Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
8

Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%Настоящее фото товара Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
6

Хвойная гирлянда Ягодная Хвоя заснеженная 180*15 см, ЛИТАЯ 100%

Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХНастоящее фото товара Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
12

Потолочная елка с гирляндой Ньюарк заснеженная 1 м, 50 теплых белых LED ламп, на батарейках, ПВХ

Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХНастоящее фото товара Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
11

Хвойная композиция в кашпо Бристоль с шишками 51*46 см, 150 теплых белых ламп, ЛЕСКА + ПВХ

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см