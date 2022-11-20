Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма

12 оценок

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Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма

4.2
15 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каких только чудес не встретишь в магазинчике рождественских подарков! Жители королевства Lemax верят, что за его стенами цвета сливочной помадки можно отыскать все, что угодно, от разноцветных елочных шаров и имбирных пряников до Сказочного Везенья, которое будет сопровождать вас весь грядущий год. Пора составлять список желаний, ведь магазинчик уже вовсю работает: у крыльца застыл Снеговик с приветливой улыбкой и табличкой "Добро пожаловать", в витринах затейливо выложены целые груды подарков, а над трубой поднимается дымок от пекущихся сладостей. Нет-нет, это не воображение! Чудесный домик с подсветкой оборудован настоящим дымоходом, который пускает в небо облачка пара!

Характеристики:

Размер: 23.5*18.5*14 см.
Эффект: подсветка.
Материал: полирезин.
Наличие переключателя "Вкл/Выкл".
Работает от сети 220V

Вес: 1.54 кг
Длина упаковки: 0.26 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.34 м.
Объем упаковки: 0.0166 м3

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Основные характеристики

  • Вес1.54 кг
  • Размер23.5*18.5*14 см
  • Материалполирезин

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