Каких только чудес не встретишь в магазинчике рождественских подарков! Жители королевства Lemax верят, что за его стенами цвета сливочной помадки можно отыскать все, что угодно, от разноцветных елочных шаров и имбирных пряников до Сказочного Везенья, которое будет сопровождать вас весь грядущий год. Пора составлять список желаний, ведь магазинчик уже вовсю работает: у крыльца застыл Снеговик с приветливой улыбкой и табличкой "Добро пожаловать", в витринах затейливо выложены целые груды подарков, а над трубой поднимается дымок от пекущихся сладостей. Нет-нет, это не воображение! Чудесный домик с подсветкой оборудован настоящим дымоходом, который пускает в небо облачка пара!
Характеристики:
Размер: 23.5*18.5*14 см.
Эффект: подсветка.
Материал: полирезин.
Наличие переключателя "Вкл/Выкл".
Работает от сети 220V
Вес: 1.54 кг
Длина упаковки: 0.26 м.
Ширина упаковки: 0.19 м.
Высота упаковки: 0.34 м.
Объем упаковки: 0.0166 м3
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