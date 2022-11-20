Композиция Осока Ларди, кашпо Decollete Cubico W50

6 оценок

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Композиция Осока Ларди, кашпо Decollete Cubico W50

4.7
10 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размер кашпо: 50Х10Х19

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина190 мм
  • Материалполиэстер

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