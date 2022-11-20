Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Композиция Суккулент Салоба кашпо Dekollete Камень

4.4
2 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол фитомодуль самшит Холо
Стол фитомодуль самшит Холо
Следующий Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют


Размер кашпо:20X9X9

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина150 мм
  • Диаметр200 мм
  • МатериалПолиэстер/Пластик/Дерево

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - золото, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 69015
1 980 ₽Оптовая цена
7

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 200
Оптовая цена
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 69015
1 980 ₽Оптовая цена
8

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
1 910
Оптовая цена
14

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
2 7907
2 990 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул DikLine 223, Dark Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
16

Стул DikLine 223, Dark Stone

Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Фитостойка композиция яблоко ГифуНастоящее фото товара Фитостойка композиция яблоко Гифу, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Фитостойка композиция яблоко Гифу

Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19Настоящее фото товара Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
12

Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19

Осока Дали кашпо Dekollete 36Настоящее фото товара Осока Дали кашпо Dekollete 36, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
6

Осока Дали кашпо Dekollete 36

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36Настоящее фото товара Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
12

Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36

Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
9

Лофт перегородка №1

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошкамиНастоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15Хит

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками

Перегородка-кашпо ConceptНастоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
7

Перегородка-кашпо Concept