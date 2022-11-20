Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Размер кашпо:20X9X9
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стул складной пластиковый Кейт
Стул DikLine 223, Dark Stone
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Фитостойка композиция яблоко Гифу
Папоротник нефролепис Джаф Q кашпо Dekollete 19
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept