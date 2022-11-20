Компьютерное кресло Dikline KD39-44-18, серый/голубой

12 оценок

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Компьютерное кресло Dikline KD39-44-18, серый/голубой

4.1
14 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота до сиденья340/440 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, серый
  • Вес18 кг
  • Материал сиденьясетка, велюр
  • Высота1125/1220 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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