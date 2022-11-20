Компьютерное кресло Dikline SТ26-31, черный

9 оценок

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Компьютерное кресло Dikline SТ26-31, черный

4.7
5 590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья400/540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота1200/1320 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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