Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)
650 x 520 x 1020 мм
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина610 мм
- Глубина460 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)
650 x 520 x 1020 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный