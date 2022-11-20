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Компьютерное кресло Helen, серый

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Характеристики товара

Описание



Размер упаковки (ДхШхВ)
650 x 520 x 1020 мм

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина460 мм

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