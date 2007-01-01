Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина670 мм
- Высота1170 мм
- Глубина сиденья670 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес12.12 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасапластик
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки600 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет