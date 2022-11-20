Характеристики товара
Описание
Вес товара:9.6 кг
Размеры (ШхГхВ):61х68х87 см
Объём упаковки:0.36 м³
Основные характеристики
- Вес9.9 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань, экокожа
- Цветсиреневый
Вес товара:9.6 кг
Размеры (ШхГхВ):61х68х87 см
Объём упаковки:0.36 м³
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