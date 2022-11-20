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Конференц кресло Форум-BL - фото 1

Конференц кресло Форум-BL

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Характеристики товара

Описание

Вес товара:9.6 кг
Размеры (ШхГхВ):61х68х87 см
Объём упаковки:0.36 м³

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Основные характеристики

  • Вес9.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань, экокожа
  • Цветсиреневый

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