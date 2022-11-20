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Конференц кресло Форум-CH - фото 1

Конференц кресло Форум-CH

15 оценок
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Кресло оператора на хромированном основании с кругом и подлокотниками

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес9.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый

Популярные варианты обивки

Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 0909
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете LilacLilac
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете WhiteWhite
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете CreamCream
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 666666
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 0404
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете ecruecru
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете chocolatechocolate
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 1414
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 88
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 4141
Конференц кресло Форум-CH - обивка в цвете 2626
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