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Консоль Arc

Артикул: CH-067-638
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота900 мм

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