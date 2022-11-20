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Консоль Бирменген - фото 1

Консоль Бирменген

9 оценок
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Консоль под ТВ Бирменген
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Консоль под ТВ Бирменген

Характеристики товара

Описание

В этом уникальном сделанном на заказ декоративном элементе сочетаются две разные отделки - матовая и кованая, - вручную нанесенные на позолоченную латунь. Отражение света стремится передать баланс через квадратные формы, которые приводят к мягкому рассеиванию, придавая окружающему пространству идеальную гостеприимную атмосферу на все времена. Визуально вдохновитесь динамизмом и элегантностью этой консоли, поскольку простая геометрия в сочетании с медью дополняет гламур предметов и позволяет вам исследовать новый вид энергии и очарования.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалдерево, латунь
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