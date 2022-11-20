Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1000 мм
- Глубина370 мм
- Материалметалл, сосна
- Цветкоричневый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)
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Кровать куб Магера
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