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Консоль Боуи

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1000 мм
  • Глубина370 мм
  • Материалметалл, сосна
  • Цветкоричневый

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