Товар в корзине. Перейти
Консоль Largo - фото 1Консоль Largo - фото 2Консоль Largo - фото 3Консоль Largo - фото 4

Консоль Largo

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный на металлокаркасе
Стул барный на металлокаркасе
Следующий Стул барный Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Стул барный на металлокаркасе

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина350 мм
  • Материалдерево

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
8

Подстолье из нержавеющей стали 1002

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Люстра подвесная Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
12

Люстра подвесная Максвелл Цепь

Настоящее фото товара Стол Тюльпан №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
15

Стол Тюльпан №2

Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула КроссбэкНастоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
6

Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк

Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Стул Кензи мятныйНастоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кензи мятный

В наличии 100 шт.
Стул барный Tolix Wood желтыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Tolix Wood желтый

В наличии 160 шт.
Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
8

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim