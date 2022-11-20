Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина350 мм
- Материалдерево
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Люстра подвесная Максвелл Цепь
Стол Тюльпан №2
Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк
Кресло игровое VIKING-11, синее
Стул Кензи мятный
Стул барный Tolix Wood желтый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim