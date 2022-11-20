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Консоль металлическая Cancelo

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Характеристики товара

Описание

Консоль в современном и усовершенствованном стиле подчеркнет ваши растения и обеспечит хранение рассады благодаря 2 дверцам.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина240 мм
  • Материалметалл
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