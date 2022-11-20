Характеристики товара
Описание
Консоль в современном и усовершенствованном стиле подчеркнет ваши растения и обеспечит хранение рассады благодаря 2 дверцам.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина900 мм
- Высота800 мм
- Глубина240 мм
- Материалметалл
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Консоль в современном и усовершенствованном стиле подчеркнет ваши растения и обеспечит хранение рассады благодаря 2 дверцам.
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