Характеристики товара
Описание
В этом уникальном сделанном на заказ декоративном элементе сочетаются две разные отделки - матовая и кованая, - вручную нанесенные на позолоченную латунь. Отражение света стремится передать баланс через квадратные формы, которые приводят к мягкому рассеиванию, придавая окружающему пространству идеальную гостеприимную атмосферу на все времена. Визуально вдохновитесь динамизмом и элегантностью этой консоли, поскольку простая геометрия в сочетании с медью дополняет гламур предметов и позволяет вам исследовать новый вид энергии и очарования.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина790 мм
- Длина900 мм