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Консоль под ТВ Бирменген - фото 1

Консоль под ТВ Бирменген

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В этом уникальном сделанном на заказ декоративном элементе сочетаются две разные отделки - матовая и кованая, - вручную нанесенные на позолоченную латунь. Отражение света стремится передать баланс через квадратные формы, которые приводят к мягкому рассеиванию, придавая окружающему пространству идеальную гостеприимную атмосферу на все времена. Визуально вдохновитесь динамизмом и элегантностью этой консоли, поскольку простая геометрия в сочетании с медью дополняет гламур предметов и позволяет вам исследовать новый вид энергии и очарования.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина790 мм
  • Длина900 мм
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