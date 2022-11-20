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Консоль "Трафальгар"

Артикул: CH-048-750
39 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота750 мм
  • МатериалМДФ, сталь, шпон
  • Цветкоричневый, золотой

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