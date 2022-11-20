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Консоль Уитман

Артикул: CH-048-809
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1270 мм
  • Глубина255 мм
  • Высота810 мм
  • Материалметалл, зеркало, стекло
  • Цветсеребряный

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