Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1270 мм
- Глубина255 мм
- Высота810 мм
- Материалметалл, зеркало, стекло
- Цветсеребряный
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