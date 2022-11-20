Характеристики товара
Описание
Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина480 мм
- Длина1670 мм
- Объем0.6493 мл
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияПортугалия