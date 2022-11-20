Товар в корзине. Перейти
Консоль Валенса - фото 1

Консоль Валенса

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Паданг, ледяная лаванда
Пуф Паданг, ледяная лаванда
Следующий Тумбочка контейнер винтажная, желтая
Пуф Паданг, ледяная лаванда

Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина1670 мм
  • Объем0.6493 мл
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияПортугалия

Похожие товары

Столик ВаленсаНастоящее фото товара Столик Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
Оптовая цена
7

Столик Валенса

Витрина ВаленсаНастоящее фото товара Витрина Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от287 990
Оптовая цена
5

Витрина Валенса

Сервант ВаленсаНастоящее фото товара Сервант Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от228 990
Оптовая цена
7

Сервант Валенса

Настоящее фото товара Консоль Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от197 990
Оптовая цена
8

Консоль Валенса II

Настоящее фото товара Тумба под телевизор Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от205 990
Оптовая цена
7

Тумба под телевизор Валенса

Настоящее фото товара Тумба под телевизор Валенса белая, произведённого компанией ChiedoCover
от185 990
Оптовая цена
7

Тумба под телевизор Валенса белая

Обеденный стол Валенса Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от263 990
Оптовая цена
13

Обеденный стол Валенса

Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
11

Обеденный стол Валенса II

Настоящее фото товара Журнальный стол Валенса I, произведённого компанией ChiedoCover
от156 990
Оптовая цена
7

Журнальный стол Валенса I

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
11

Барный шкаф Валенса

Другие товары из разделамебель для прихожей
Комод Цветные картинкиНастоящее фото товара Комод Цветные картинки, произведённого компанией ChiedoCover
от170 290
Оптовая цена
7

Комод Цветные картинки

Комод "Контейнер дарит улыбку"Настоящее фото товара Комод "Контейнер дарит улыбку", произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена
12

Комод "Контейнер дарит улыбку"

Комод старинный морской контейнер, оранжевыйНастоящее фото товара Комод старинный морской контейнер, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от159 090
Оптовая цена
10

Комод старинный морской контейнер, оранжевый

Консоль Кросс 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49051
36 990 ₽Оптовая цена
14

Консоль Кросс 115*30 серебро

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Гранада HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
9

Стол Гранада HPL

Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
13

Столешница слэб Малверн

Настоящее фото товара Стул Вольтер Obedience, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
12

Стул Вольтер Obedience

Настоящее фото товара Стул СПЛАЙТ, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
10

Стул СПЛАЙТ, чёрный

Стул Brandy-X серыйНастоящее фото товара Стул Brandy-X серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 500
Оптовая цена
15

Стул Brandy-X серый

В наличии 108 шт.
Кровать с высоким изголовьем НорманНастоящее фото товара Кровать с высоким изголовьем Норман, произведённого компанией ChiedoCover
от96 390
Оптовая цена
11

Кровать с высоким изголовьем Норман

Комплект плетеной мебели Лакросс , коричневыйНастоящее фото товара Комплект плетеной мебели Лакросс , коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
50 290
Оптовая цена
10

Комплект плетеной мебели Лакросс , коричневый

В наличии 100 шт.