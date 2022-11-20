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Консоль Валенса II - фото 1

Консоль Валенса II

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Валенса II отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1910 мм
  • Объем0.7736 мл
  • Материалдерево, сталь
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияПортугалия

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