Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл, МДФ, шпон
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Стул Signal benito, серый
Стол Оскар 5
Люстра Бриллайн директ
Стул Венеция 2, черный
Стул обеденный Флоут, белый/ черный
Стул Oliver велюр травяной
Лаунж-кресло пластиковое Folio, табак