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Консоль Вэльн

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалметалл, МДФ, шпон

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