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          Фотография Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -20%

          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото

          4.6
          Оптовая цена
          29 090 ₽36 290 ₽
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          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото
          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото
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          Консольный столик Арт Деко 120 x 40 розовое золото

          4.6
          29090 ₽36290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота780 мм
          • Длина1200 мм
          • Ширина400 мм
          • Материал столешницыстекло
          • Материал подстольяметалл

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