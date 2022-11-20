Фотография Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke

4.9
Оптовая цена
25 194 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke
Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke
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Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke

4.9
25194 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл

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