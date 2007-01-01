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Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver - фото 1

Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver

Артикул: CH-056-774
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота740 мм
  • Вес3 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый

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