Характеристики товара
Описание
Высота: 120 см
Ширина: 110 см
Длина: 71 см
Вес: 80 кг
Объем емкости: 800 л
Материал: окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,9
Металлический контейнер предназначенный для сбора перерабатываемого мусора (пластик, стекло, мукалатура) по программе Московской области 2 БАКА.
Наличие сетки требуется для определения объёма и видов собранных отходов,
Наличие замков для предотвращения кражи собранного материала и попадания животных,
Оснащение цапфами под еврозахват,
Устойчивые колёса — 160 - 200 мм.