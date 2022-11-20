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Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА - фото 1

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА

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Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио

Характеристики товара

Описание

Высота: 120 см

Ширина: 110 см

Длина: 71 см

Вес: 80 кг

Объем емкости: 800 л

Материал: окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,9

Металлический контейнер предназначенный для сбора перерабатываемого мусора (пластик, стекло, мукалатура) по программе Московской области 2 БАКА.

Наличие сетки требуется для определения объёма и видов собранных отходов,

Наличие замков для предотвращения кражи собранного материала и попадания животных,

Оснащение цапфами под еврозахват,

Устойчивые колёса — 160 - 200 мм.

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Варианты каркаса

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА - каркас в цвете БелыйБелый
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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