Настоящее фото товара Корнелл орех темный / Тедди 008, произведённого компанией ChiedoCover
Корнелл орех темный / Тедди 008
10 оценок
8 390
Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 1Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 2Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 3Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 4Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 5Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 6Корнелл орех темный / Тедди 008 - фото 7

Корнелл орех темный / Тедди 008

Артикул: CH-081-749
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 45; Глубина - 55; Высота - 94; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

