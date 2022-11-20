Фотография Коробка Eirik от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Коробка Eirik

4.2
Оптовая цена
1 090 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Коробка Eirik
Коробка Eirik
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Коробка Eirik

4.2
1090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Ширина200 мм
  • Глубина300 мм
  • Цветсерый, черный

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