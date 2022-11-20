Фотография Коробка Elis от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Коробка Elis

5
Оптовая цена
790 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Коробка Elis
Коробка Elis
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Коробка Elis

5
790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина260 мм
  • Глубина360 мм
  • Цветсерый, черный

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