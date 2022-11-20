Фотография Коробка Ivar от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Коробка Ivar

4.1
Оптовая цена
390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Коробка Ivar
Коробка Ivar
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Коробка Ivar

4.1
390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина320 мм
  • Глубина280 мм
  • Цветсерый

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