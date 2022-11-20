Фотография Коробка Vignir от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Коробка Vignir

4.1
Оптовая цена
590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Коробка Vignir
Коробка Vignir
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Коробка Vignir

4.1
590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина280 мм
  • Глубина320 мм
  • Цветголубой, зеленый

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