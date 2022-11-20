Характеристики товара
Описание
Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха. Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера. Декоративные подушки в комплект не входят.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1760 мм
- Длина2440 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1670 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Цветрозовый, серый
- Страна изготовленияРоссия