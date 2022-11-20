Фотография Корзина Bjorn, большая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Bjorn, большая

4.9
Оптовая цена
1 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Корзина Bjorn, большая
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Корзина Bjorn, большая

4.9
1390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина350 мм
  • Цветбежевый

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