Фотография Корзина Bjorn, малая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Bjorn, малая

4.3
Оптовая цена
1 090 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Корзина Bjorn, малая
Корзина Bjorn, малая
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Корзина Bjorn, малая

4.3
1090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Корзина Gervald большая
Корзина Gervald большая
Следующий Корзина Bjorn, большая
Корзина Bjorn, большая

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина250 мм
  • Глубина300 мм
  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
2 100 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
540 ₽
Оптовая цена
4.7
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-10%
47 720 ₽52 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Лофт
Настоящее фото товара Скатерть Chili габардин, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.5
Скатерть Chili габардин
Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1, произведённого компанией ChiedoCover
66 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Винный шкаф Cold Vine C18-KSB1

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Корзина Lars, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
890 ₽
Оптовая цена
4.2
Корзина Lars
Настоящее фото товара Коробка Malte, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Коробка Malte
Настоящее фото товара Коробка Eirik, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Коробка Eirik
Настоящее фото товара Коробка Elis, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
5
Коробка Elis
Настоящее фото товара Коробка Ivar, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
390 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Ivar
Настоящее фото товара Коробка Vignir, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
590 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Vignir
Настоящее фото товара Электрощетка для решеток барбекю, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Электрощетка для решеток барбекю
Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ева HR
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2