Фотография Корзина Ebbe от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Ebbe

4.4
Оптовая цена
990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Корзина Ebbe
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Корзина Ebbe

4.4
990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина320 мм
  • Глубина270 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Материалпластик

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