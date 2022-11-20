Фотография Корзина Gervald большая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Gervald большая

5
Оптовая цена
990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Корзина Gervald большая
Корзина Gervald большая
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Корзина Gervald большая

5
990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Цветсерый, белый
  • Материалткань

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