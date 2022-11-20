Фотография Корзина Gervald малая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Gervald малая

4.3
Оптовая цена
790 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Корзина Gervald малая
Корзина Gervald малая
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Корзина Gervald малая

4.3
790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина200 мм
  • Глубина250 мм
  • Цветсерый, белый
  • Материалткань

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