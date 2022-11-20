Фотография Корзина Lars от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Lars

4.2
Оптовая цена
890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Корзина Lars
Корзина Lars
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Корзина Lars

4.2
890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Корзина Bjorn, большая
Корзина Bjorn, большая
Следующий Коробка Malte
Коробка Malte

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина320 мм
  • Глубина270 мм
  • Цветбежевый, черный, коричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260 ₽
Оптовая цена
4.1
Дорожка для стола
Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
580 ₽
Оптовая цена
4.8
Чехол 09
Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
360 ₽
Оптовая цена
4.8
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Настоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Консек барный, золотой
Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Шкаф для одежды CL-1-400

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Коробка Eirik, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Коробка Eirik
Настоящее фото товара Коробка Elis, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
5
Коробка Elis
Настоящее фото товара Коробка Ivar, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
390 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Ivar
Настоящее фото товара Коробка Vignir, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
590 ₽
Оптовая цена
4.1
Коробка Vignir
Настоящее фото товара Электрощетка для решеток барбекю, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Электрощетка для решеток барбекю
Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ева HR
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Изо
Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Изо Хром