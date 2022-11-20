Фотография Корзина Severin maxi от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Корзина Severin maxi

4.5
Оптовая цена
1 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Корзина Severin maxi
Корзина Severin maxi
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Корзина Severin maxi

4.5
1390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина320 мм
  • Цветсерый
  • Материалива

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