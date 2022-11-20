Фотография Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600

4.6
Оптовая цена
от 49 900 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
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Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600

4.6
49900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Компактная модель идеально подойдет для компании из двух-трех человек. В комплекте идет жарочный диск и решетка гриль, выполненная в форме полусферы.

Модель сочетает в себе очарование огня костровой чаши и жарочной поверхности. Модель можно установить на стол или наслаждаться огнем, сидя на улице.

AHOS FIRE PIT 600 это сочетание красивой сферической костровой чаши, сделанной из толстой стали и металической ножки подставки. Дизайн и пропорции чаши проработаны до мелочей, а качество исполнения, с полностью невидимыми сварными соединениями, придают AHOS монолитный и цельный вид.

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Основные характеристики

  • Диаметр600 мм
  • Высота350 мм
  • Вес30 кг

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