Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
49900 ₽
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Компактная модель идеально подойдет для компании из двух-трех человек. В комплекте идет жарочный диск и решетка гриль, выполненная в форме полусферы.
Модель сочетает в себе очарование огня костровой чаши и жарочной поверхности. Модель можно установить на стол или наслаждаться огнем, сидя на улице.
AHOS FIRE PIT 600 это сочетание красивой сферической костровой чаши, сделанной из толстой стали и металической ножки подставки. Дизайн и пропорции чаши проработаны до мелочей, а качество исполнения, с полностью невидимыми сварными соединениями, придают AHOS монолитный и цельный вид.