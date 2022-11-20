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Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 1Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 2Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 3Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 4Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 5Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 6Костровая чаша Эльбуар, круглая - фото 7

Костровая чаша Эльбуар, круглая

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Костровая чаша Эльбуар, квадрат

Характеристики товара

Описание

Костровая чаша – функциональное уличное приспособление, позволяющее организовать отдых с открытым огнем без причинения вреда газону и без риска спровоцировать пожар. Конструкция разработана в Бельгии, а изготовлена в Китае. Изделие выполнено качественно и имеет стильный дизайн.

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Диаметр590 мм
  • Глубина130 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки10 кг

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