Характеристики товара
Описание
Конструктивные особенности Напольная,разборная
Комплектация Искроулавливающая сетка, кочерга, решетка для гриля
Владельцы дач и загородных домов повсеместно сталкиваются с проблемой разведения огня на открытом пространстве таким образом, чтобы не просто соблюсти все условия безопасности, но и не повредить к примеру, тот же газон. Зачастую, желание развести огонь идет совокупно с желанием что-то на нем приготовить, те же шашлыки или любое другое блюдо. И тут начинается судорожный поиск как подходящего места на территории, так и емкости, куда можно заложить дрова или уголь и зажечь. Вторая проблема состоит в том, чтобы использованная под топливо емкость была пригодна и для разведения огня в дальнейшем, а не ушла в утиль после первых же посиделок на природе.
Собственно, если у Вас при одном лишь упоминании, что придется часами приводить в надлежащий вид ящик под дрова, пробегают мурашки по коже, рекомендуем заказать товар на нашем сайте, который избавит от ненужных хлопот.
Костровая чаша предоставит Вам потрясающую возможность лицезреть горящее пламя и не напрягаться относительно каких-либо последствий, в частности — выгоревшего пепелища на некогда зеленой травушке или въевшихся чернейших пятен по всему прибору. В этой чаше можно вновь и вновь разводить огонь, и наслаждаться процессом готовки совершенно ни о чем не беспокоясь —купите товар и убедитесь в этом на личном опыте.
Неоспоримые преимущества прибора: она легко чистится, а также перемещается. То есть если Вам вдруг надоест находиться в одном месте и Вы решите переместиться на другой участок, изделие транспортировать будет очень просто.
Данная костровая чаша представляет собой разборно-сборную конструкцию размером 76 * 76 см, а искроудерживающая сетка и идущая в комплекте кочерга исключать возможность получения каких-либо травм в процессе готовки. Красивый и универсальный дизайн чаши, а также высокое качество используемого в процессе ее изготовления материала, являются еще одними достоинствами этого прибора.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр760 мм
- Материалметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки215 мм
- Глубина упаковки830 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки27 кг