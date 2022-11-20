Товар в корзине. Перейти
Костровая чаша Эльбуар, квадрат - фото 1Костровая чаша Эльбуар, квадрат - фото 2Костровая чаша Эльбуар, квадрат - фото 3

Костровая чаша Эльбуар, квадрат

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Костровая чаша Эльбуар
Костровая чаша Эльбуар
Следующий Костровая чаша Эльбуар, круглая
Костровая чаша Эльбуар

Характеристики товара

Описание

Конструктивные особенности Напольная,разборная

Комплектация Искроулавливающая сетка, кочерга, решетка для гриля

Владельцы дач и загородных домов повсеместно сталкиваются с проблемой разведения огня на открытом пространстве таким образом, чтобы не просто соблюсти все условия безопасности, но и не повредить к примеру, тот же газон. Зачастую, желание развести огонь идет совокупно с желанием что-то на нем приготовить, те же шашлыки или любое другое блюдо. И тут начинается судорожный поиск как подходящего места на территории, так и емкости, куда можно заложить дрова или уголь и зажечь. Вторая проблема состоит в том, чтобы использованная под топливо емкость была пригодна и для разведения огня в дальнейшем, а не ушла в утиль после первых же посиделок на природе.
Собственно, если у Вас при одном лишь упоминании, что придется часами приводить в надлежащий вид ящик под дрова, пробегают мурашки по коже, рекомендуем заказать товар на нашем сайте, который избавит от ненужных хлопот.
Костровая чаша предоставит Вам потрясающую возможность лицезреть горящее пламя и не напрягаться относительно каких-либо последствий, в частности — выгоревшего пепелища на некогда зеленой травушке или въевшихся чернейших пятен по всему прибору. В этой чаше можно вновь и вновь разводить огонь, и наслаждаться процессом готовки совершенно ни о чем не беспокоясь —купите товар и убедитесь в этом на личном опыте.
Неоспоримые преимущества прибора: она легко чистится, а также перемещается. То есть если Вам вдруг надоест находиться в одном месте и Вы решите переместиться на другой участок, изделие транспортировать будет очень просто.
Данная костровая чаша представляет собой разборно-сборную конструкцию размером 76 * 76 см, а искроудерживающая сетка и идущая в комплекте кочерга исключать возможность получения каких-либо травм в процессе готовки. Красивый и универсальный дизайн чаши, а также высокое качество используемого в процессе ее изготовления материала, являются еще одними достоинствами этого прибора.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр760 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки215 мм
  • Глубина упаковки830 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки27 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aestro А-01, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена
12

Уличный газовый обогреватель Aestro А-01

Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-07, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
5

Уличный газовый обогреватель Aesto A-07

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4, произведённого компанией ChiedoCover
от24 900
Оптовая цена
15

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6, произведённого компанией ChiedoCover
от26 800
Оптовая цена
5

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6, произведённого компанией ChiedoCover
от29 000
Оптовая цена
8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8, произведённого компанией ChiedoCover
от43 500
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8, произведённого компанией ChiedoCover
от47 500
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12, произведённого компанией ChiedoCover
от50 500
Оптовая цена
11

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000, произведённого компанией ChiedoCover
от64 500
Оптовая цена
5

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000, произведённого компанией ChiedoCover
от53 500
Оптовая цена
15

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000

С этим товаром покупают
Стол складной Дорни 150Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
11

Стол складной Дорни 150

Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена
13

Комплект Moorea set Unity

Настоящее фото товара Стол CAFE3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
9

Стол CAFE3

Настоящее фото товара Стол Мена, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
5

Стол Мена, квадратный

Настоящее фото товара Стол садовый Копенгаген, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Стол садовый Копенгаген

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99012
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте, произведённого компанией ChiedoCover
69 290
Оптовая цена
10

Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделауличные обогреватели
Стойка для обогревателей WWT ELCONНастоящее фото товара Стойка для обогревателей WWT ELCON, произведённого компанией ChiedoCover
от7 500
Оптовая цена
7

Стойка для обогревателей WWT ELCON

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500, произведённого компанией ChiedoCover
от17 800
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000, произведённого компанией ChiedoCover
от19 800
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000, произведённого компанией ChiedoCover
от32 500
Оптовая цена
10

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000