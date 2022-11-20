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Костровая чаша Волк

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Костровая чаша Торнадо

Характеристики товара

Описание

Костровая чаша «Волк» круглой формы с изображением гордого животного, символа свободы и бесстрашия, станет оптимальным вариантом для разведения огня на открытой территории и уникальным украшением вашего любимого места отдыха.

Костровая чаша позволяет организовать безопасное централизованное место для разведения огня – угли не разлетаются, поверхность земли, газона или плитки, на которой чаша установлена, остается чистой.

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Основные характеристики

  • Диаметр620/440 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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