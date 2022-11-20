Характеристики товара
Описание
Костровая чаша «Волк» круглой формы с изображением гордого животного, символа свободы и бесстрашия, станет оптимальным вариантом для разведения огня на открытой территории и уникальным украшением вашего любимого места отдыха.
Костровая чаша позволяет организовать безопасное централизованное место для разведения огня – угли не разлетаются, поверхность земли, газона или плитки, на которой чаша установлена, остается чистой.
Основные характеристики
- Диаметр620/440 мм
- Материалсталь
- Цветчерный