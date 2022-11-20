Фотография Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230

4.2
Оптовая цена
26 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 160 x 230

4.2
26790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Ковер AGATA ANGULUS GOLD 133 x 190
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 133 x 190
Следующий Ковер AGATA ANGULUS GOLD 200 x 290
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 200 x 290

Характеристики товара

Описание

Современный ковер для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Отсутствие ворса помогает не накапливать пыль. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2300 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1330 190018390
1600 230027090
2000 2900 41890
2400 340059090
3000 400082390

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Перегородка-кашпо Concept
Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Ширма Valery
Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Ширма серии Витраж
Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновые панели Керкрад
Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Кемптон

Другие товары из раздела ковры оптом

Настоящее фото товара Ковер AGATA ANGULUS GOLD 240 x 340, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
59 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 240 x 340
Настоящее фото товара Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
82 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400
Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 133 x 190, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Ковер AGATA STELLA 133 x 190
Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 160 x 230, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер AGATA STELLA 160 x 230
Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 200 x 290, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
41 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Ковер AGATA STELLA 200 x 290
Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 240 x 340, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Ковер AGATA STELLA 240 x 340
Настоящее фото товара Ковер AGATA STELLA 300 x 400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
81 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер AGATA STELLA 300 x 400
Настоящее фото товара Ковер GYPSY, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
37 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Ковер GYPSY
Настоящее фото товара Ковер GYPSY 300 x 400, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
139 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер GYPSY 300 x 400
Настоящее фото товара Ковер Майя, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Ковер Майя