Фотография Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400

4.4
Оптовая цена
82 390 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400
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Ковер AGATA ANGULUS GOLD 300 x 400

4.4
82390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Современный ковер для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Отсутствие ворса помогает не накапливать пыль. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.

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Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Ширина4000 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1330 190018390
1600 230027090
2000 2900 41890
2400 340059090
3000 400082390

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