Ковер AGATA FLUMEN GOLD 133 x 190
18390 ₽
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Современный ковер для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Отсутствие ворса помогает не накапливать пыль. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.
|Длинамм
|Ширинамм
|Оптовая цена₽
|1330
|1900
|18390
|1600
|2300
|27090
|2000
|2900
|41890
|2400
|3400
|59090
|3000
|4000
|82390