Фотография Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230

5
Оптовая цена
27 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230
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Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230

5
27090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Современный ковер для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Отсутствие ворса помогает не накапливать пыль. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина2300 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1330 1900 18390
1600 230027090
2000 290041890
2400 340059090
3000 400082390

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