Фотография Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340

4.2
Оптовая цена
58 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340
Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340
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Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340

4.2
58490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Современный ковер для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Отсутствие ворса помогает не накапливать пыль. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.

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Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Ширина3400 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1330 1900 18190
1600 230026790
2000 2900 41490
2400 340058490
3000 400081490

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