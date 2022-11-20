Товар в корзине. Перейти
Ковер детский круглый из биохлопка, Rice - фото 1Ковер детский круглый из биохлопка, Rice - фото 2

Ковер детский круглый из биохлопка, Rice

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коврик детский с рисунком "Бёрдс"
Коврик детский с рисунком "Бёрдс"
Следующий Консоль металлическая Cancelo
Коврик детский с рисунком "Бёрдс"

Характеристики товара

Описание

Круглый ковер, пышный и теплый стимулирует органы чувств и воображение. Его яркие рисунки напоминают игру танграм.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр1200 мм
  • Материалбиохлопок
  • Страна изготовленияИндия
С этим товаром покупают
Кресло ОрионНастоящее фото товара Кресло Орион, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
16

Кресло Орион

Настоящее фото товара Парта с полочкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Парта с полочкой К2

Пластиковый стул ЭлмерсНастоящее фото товара Пластиковый стул Элмерс, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
2

Пластиковый стул Элмерс

Кресло Donato, светло-зеленыйНастоящее фото товара Кресло Donato, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
12

Кресло Donato, светло-зеленый

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло EP-696, сетка оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
17

Офисное кресло EP-696, сетка оранжевый

В наличии 66 шт.
Стул Бон, рогожка бежевыйНастоящее фото товара Стул Бон, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49036
6 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Бон, рогожка бежевый

В наличии 57 шт.
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
58 990
Оптовая цена
13

Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив

Другие товары из разделанапольные покрытия
Ковролин FlorenceНастоящее фото товара Ковролин Florence, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
5

Ковролин Florence

Ковролин Condor SolidНастоящее фото товара Ковролин Condor Solid, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
7

Ковролин Condor Solid