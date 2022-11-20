Характеристики товара
Описание
Круглый ковер, пышный и теплый стимулирует органы чувств и воображение. Его яркие рисунки напоминают игру танграм.
Основные характеристики
- Диаметр1200 мм
- Материалбиохлопок
- Страна изготовленияИндия
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Круглый ковер, пышный и теплый стимулирует органы чувств и воображение. Его яркие рисунки напоминают игру танграм.
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