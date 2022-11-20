Ковер DOMESTIC A 2900x2000
22690 ₽
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Изделие средневорсное, создает ощущение мягкости и комфорта. Подходит для гостиных, спален, детских комнат. Синтетические ковры. Синтетика в составе делает напольные ковры мягче, надежнее, устойчивее к износу. К тому же синтетические нити можно окрашивать в самые невероятные цвета, что в разы расширяет возможности реализации дизайнерских идей.
|Длинамм
|Ширинамм
|Оптовая цена₽
|1600
|2300
|14990
|2000
|2900
|22690
|2400
|3400
|30790
|3000
|4000
|41890